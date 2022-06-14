Rafting Çekerek’ten sorulur

Türkiye Şampiyonası hazırlıklarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşehrimiz Fuat Oktay’ın destekleri ile Çekerek Belediyesi tarafından ilçeye yapılan rafting parkurunda tamamlayan raftingciler, Rize Ardeşen’de düzenlenen Türkiye şampiyonasına katıldılar. Kız ve erkek takımı olmak üzere iki kategoride mücadele eden Çekerek Rafting Ekibi erkeklerde Türkiye ikincisi, kızlarda ise Türkiye üçüncüsü olarak Yozgat’ı ve ilçelerini gururlandırdılar. Çekerek Belediye Başkanı Eyup Coşkun, Rize Ardeşen'de düzenlenen Okul Sporları Türkiye Rafting Şampiyonası'nda Erkek takımının Türkiye 2’ncisi, kız takımının ise Türkiye 3’üncüsü olduğunu söyledi. Raftingin bir takım sporu olduğuna dikkat çeken Başkan Çakır, ‘’Sıkı bir antrenman ve büyük bir inançla bu yarışa hazırlanarak, şehrimizi şampiyonada en iyi şekilde temsil etmek için çalıştık. İmkanlar oluştuğunda nice başarılar kazanacaklarını ispat eden gençlerimize ve hocalarımıza, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu gurur hepimizindir’’ dedi.

260 SPORCU KATILDI

Türkiye Finalleri’ne 12 ilden 260 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada finaller sonrası dereceye girenlere ödülleri Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Turizm Fakültesi Spor Salonu’nda düzenlenen törenle verildi. Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yaptığı çalışma yenilenen Fırtına Vadisi’nde parkurunda 12 ilden 260 sporcu ile Okul Sporları Türkiye Finallerini gerçekleştirdiklerini söyledi. Yozgat, Hakkari, Van, Şırnak, Denizli, Muğla, Ordu, Siirt gibi illerden sporcuların geldiğinin altını çizen Yardımcı, ‘’Okul Sporları yarışını ilk defa düzenledik burada. Ülke genelinde Okul Sporları yarışlarında bin 700 çocuğumuzu su ile tanıştırdık. Gençlik ve Spor Bakanı’mız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yüzme bilmeyen kalmasın kampanyası bu anlamda bize yol göstermiş oldu ve bin 700 çocuğumuzu su ile buluşturduk. Gelecek yıllarda bu yarışlarda bulunanların A ve B takımlarında yer alacaklar” dedi.

ÇEKEREK’TE DÜNYA

ŞAMPİYONASI

Dünyanın en iyi yönetim belgesi alacak bir parkur müracaatı yaptıklarını ifade eden Yardımcı, ‘’Fırtına Vadisi’ndeki bu parkurumuzun uluslararası parkur olması adına Dünya Rafting Federasyonu’muza dilekçelerimizi vereceğiz. Yozgat Çekerek’te bir dünya şampiyonası yapılabilir. Bu parkurumuzda da uluslararası bir şampiyona yapılması için hedef koyduk. 10 gün sonra bir hafta içerisinde Zap, Çukurca ve Beytüşşebap’ta kupa organizasyonları yapacağız” diye konuştu.

»İhsan Çelikkaya »İHA

