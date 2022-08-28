Prova yapıldı

Cumhuriyet Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü münasebetiyle düzenlenecek olan törenin provası gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan prova gerçeğini aratmazken vatandaşlar provayı izledi. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen halk oyunları ekibi de prova yaptı. Daha sonra günün anlam ve önemini anlatan şiirlerin okunması ile prova sona erdi.

Yozgat’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı sabahında kutlamalar ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayacak. Akabinde valilik binasında tebriklerin kabul edilmesi gerçekleştirilecek. Tebriklerin kabul edilmesinden sonra 30 Ağustos Zafer Bayramı Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşecek bir dizi etkinlikle kutlanacak.

»Muhamed Üstüntaş