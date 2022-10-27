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Prova gerçeği aratmadı

Yozgat’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı provaları Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı. 

27 Ekim 2022 Perşembe 02:11
Prova gerçeği aratmadı

Bu yıl 99. yıl dönümünün kutlanacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Cumhuriyet Meydanı’nda prova gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilecek törenlerin provası vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. 
Dün Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı provaları gerçeği aratmadı.
Prova hakkında açıklama yapan Yozgat İl Milli Eğitim Şube Müdürü Işık Gün “Ülkemizde ve dünyada ki Türk devletlerinde başkonsoloslukların da oldukları gibi Yozgat’ımızda Cumhuriyet bayramımız şanına uygun şekilde coşkuyla kutlanmak üzere tüm hazırlıkları devam etmektedir. Bugün bu bayram provası ile ilgili toplanmış bulunuyoruz. Bir prova yapacağız. Eksiklerimizi hatalarımız yanlışlarımız varsa görüp düzelterek daha güzel bir şekilde coşkuyla bayramımızı kutlayacağız.” dedi.
28 Ekim Cuma günü saat 13.30’da Cumhuriyet Meydanında çelenk sunumu ile başlayacak olan program 29 Ekim Cumartesi günü saat 9.30’da Valilik makamında tebrik töreni ile devam edecek. Daha sonra saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanında Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni yapılacak.
18.30’da Saat Kulesi ile Kent Park arası fener alayı ile devam edecek olan program saat 19.30’da Valilik zemin katta Cumhuriyet Resepsiyonu ile son bulacak. 
»Muhammed Üstüntaş
 

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Prova Gerçeği Aratmadı
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