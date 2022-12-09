Protokol imzalandı

İmzalanan protokoller ile 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamındaki alanlarda mesleki eğitim ve istihdam süreçlerinin hayata geçirilmesi amaçlandı.

İmza törenine Belediye Başkanı Gökhan Coşar, İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, Necmettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Gürbüz Özdemir ile Artisan Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Firma Yetkilisi Menderes Karamıstıkoğlu katıldı.

İmza töreninde protokol kapsamında değerlendirmelerde bulunan İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, öğrenim gören öğrenci ve çırak sayısının artırılmasının amaçlandığını ifade ederek, "Önemli bir işbirliğine imza attık. Bu iş birliği, güç birliği olacak, emek olacak, iş ve aş olacaktır. İlçemize hayırlı olsun." dedi. »Haber Merkezi