Protokol imzalandı



Yozgat Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kayseri Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin arasında bilgi, değer, kültür paylaşımını zenginleştirmek, okullar arası işbirliği ve desteği artırarak eğitim öğretim sürecine katkı sağlamak ve yurtiçi ve yurtdışı projelerde ortaklaşa hareket etmek amacıyla İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şemun Akman tarafından imzalanan protokol kapsamında 2 okul kardeş okul oldu.

Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisende gerçekleştirilen protokol imzalama törenine İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Kayseri İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şemun Akman, Türk Tekstil Vakfı Genel Sekreteri Kevser Zeynep Vural Değirmencioğlu, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mahmut Karaağaç, Hacı Mehmet Aslan, Kayseri İl Milli Eğitim Şube Müdürü Cumali Dağ, Kayseri Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cuma Doğan, okul müdürleri ve öğrenciler katılım gösterdi.

Kayseri Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin de eşlik ettiği ziyarette Yozgat’ın tarihi ve turistik mekanları gezilerek Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bölümleri tanıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı'yı odasında ziyaret eden heyet Vali Ziya Polat'ı da makamında ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

İmzalanan protokolün hayırlı olmasına dileyen Yazıcı, her iki okula da eğitim hayatlarında başarılar diledi. »Haber Merkezi

