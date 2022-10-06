Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ve Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) arasında genç istihdamının artırılması amacıyla, gençlerin kooperatifçilik konusunda bilgilendirilmesi, girişimcilik ve kooperatifçilik kapasitelerinin artırılması yoluyla ‘Yeni Nesil Kooperatifçilik Gençlik Kooperatifi’ kurulması için protokol imzalandı.

İmzalanan protokol ile ilgili açıklama yapan SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından, 2022 yılında Kalkınma Ajanslarının onaylı çalışma programlarına ilave olarak ‘Genç İstihdamı’ teması belirlenmiştir. ORAN ve SORGED tarafından, söz konusu tema çerçevesinde genç girişimci adaylarının kooperatifçilik hakkında temel bilgilere ulaşımını sağlamak, Yozgat ilindeki genç girişimcilerin iş fikirlerini kooperatifçilik alanında geliştirmelerine destek olmak amacıyla eğitim ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecektir. Gençlerimize hayırlı olsun” dedi.

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