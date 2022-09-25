Protokol imzalandı

Başkan Akay, 12 bin metrekare alan üzerine yapılacak ambalaj fabrikasının 2023’te tamamlanarak üretime geçmesini arzuladıklarını müjdeledi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere bir kez daha Boğazlıyan’a gelen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Boğazlıyan Belediyesi’ni ziyaret etti.

Belediye Başkanı Gökhan Coşar ve encümenler tarafından karşılanan Akay, Başkan Coşar’la bir süre sohbet etti. Başkan Coşar’ın ilçede yapmış olduğu hizmet ve yatırımların Boğazlıyan’ın gelişiminde ve kalkınmasında büyük ivmeler yaşadığına vurgu yapan Akay, Kayseri Şeker’in de Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi’nde yapacağı yatırımı bir an önce faaliyete geçireceklerini müjdeledi.

Başkan Coşar’ın özverili gayretleri ve girişimleri sonucu kurulan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi’nden Kayseri Şeker olarak 12 bin metrekare arsa tahsisinin yapıldığını ifade eden Başkan Akay, Başkan Gökhan Coşar’la protokol imzaladı.

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