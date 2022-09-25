Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 9
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.281,61
ALTIN
973,15
DOLAR
18,42
STERLİN
20,00
EURO
17,85

Protokol imzalandı

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi’ne yapılması planlanan yatırımla ilgili Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar’la protokol imzaladı. 

25 Eylül 2022 Pazar 02:11
Protokol imzalandı

Başkan Akay, 12 bin metrekare alan üzerine yapılacak ambalaj fabrikasının 2023’te tamamlanarak üretime geçmesini arzuladıklarını müjdeledi.
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere bir kez daha Boğazlıyan’a gelen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Boğazlıyan Belediyesi’ni ziyaret etti.
Belediye Başkanı Gökhan Coşar ve encümenler tarafından karşılanan Akay, Başkan Coşar’la bir süre sohbet etti. Başkan Coşar’ın ilçede yapmış olduğu hizmet ve yatırımların Boğazlıyan’ın gelişiminde ve kalkınmasında büyük ivmeler yaşadığına vurgu yapan Akay, Kayseri Şeker’in de Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi’nde yapacağı yatırımı bir an önce faaliyete geçireceklerini müjdeledi.
Başkan Coşar’ın özverili gayretleri ve girişimleri sonucu kurulan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi’nden Kayseri Şeker olarak 12 bin metrekare arsa tahsisinin yapıldığını ifade eden Başkan Akay, Başkan Gökhan Coşar’la protokol imzaladı. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Protokol Imzalandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şifa kaynağı ‘kuşburnu’
Şifa kaynağı ‘kuşburnu’
Vatandaşları dinledi
Vatandaşları dinledi
Çalışmalar hızlandırıldı
Çalışmalar hızlandırıldı
Tatbikat yapıldı
Tatbikat yapıldı
Polat’tan ziyaret
Polat’tan ziyaret
Erken tanı hayat kurtarır
Erken tanı hayat kurtarır
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim