Promosyonlar yenilensin!

Ülkemizde son yıllarda artan enflasyon oranı, yaşanan ekonomik kriz ortamı nedeniyle emeği ile geçim mücadelesi veren tüm kesimlerin; kamu emekçilerinin, işçilerin, emeklilerin satın alma gücünde ciddi oranda gerileme yaşadığının altını çizen Zararsız yapmış olduğu açıklamada; “Haziran 2021 öncesi birçok ilde 3-5 yıllığına imzalanan banka promosyon sözleşmeleri ile emekçilerin eline 3-5 bin lira arası ek bir gelir geçmişti. Ancak yeni dönemde yapılan banka promosyon özleşmelerinde bu rakam 25-30 bin liraya kadar çıkmaktadır. Özellikle 2021 yılı ve öncesinde promosyon anlaşması yapılan iş yerlerinde çalışan emekçiler ciddi hak kaybına uğramış bulunmaktadır. Promosyon sözleşmelerinin yenilenmeksizin çıkarılacak bir kararnameyle tek bir günde çözüme kavuşmağı bilinmektedir. Bu nedenle tüm emekçiler lehine promosyon sözleşmeleri için yeniden bir düzenleme yapılmalıdır. Kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar arasında, ekonomik veriler ve hedefler dikkate alınarak promosyon anlaşması yapılmakta ve kamu görevlilerine ek mali imkan sağlanmaktadır. Nitekim pandemi süreci ile başlayan küresel krizin yansıması olarak ekonomide yaşanan dalgalanmalar ve yüksek enflasyon rakamları, evlileri adına bankalara yatırılan paraların hacmini de artırmıştır. Diğer taraftan, kamu görevlileri için bankalara yatırılan parasal miktar büyük oranda artmasına rağmen geçmiş dönem itibariyle yapılan anlaşmalar gereği kamu görevlilerine verilen promosyon ödemeleri düşük kalmıştır. Bu çerçevede, yeni yapılan anlaşmalar kapsamında ödenen promosyon ödemeleri ile geçmiş dönem promosyon ödemeleri arasında uçurum oluştuğu gerçeği görülmeli, promosyon ödemelerinin kamu görevlilerinin emek ve ücretlerinden kaynaklanan bir hak olduğu unutulmamalıdır. Bu itibarla geçmiş dönemlerde yapılan promosyon sözleşmeleri; bazı kurumlarda yapılan yeni promosyon sözleşmeleri ile uyumlu hale getirilerek güncellenmeli, ekonomik koşullar ve enflasyon durumu gözetilmeli, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri kamu görevlilerinin hakkını ve hukukunu koruyacak şekilde harekete geçerek sendika temsilcileri ve bankalar ile tekrar bir araya gelmeli, değişen durum ve şartları dikkate alarak promosyon tutarlarını revize etmelidir” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi