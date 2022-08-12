‘Promosyonlar sorun haline geldi’

Banka promosyonlarının büyük bir sorun haline geldiğini belirten Başkan Necip Taşkın, sağlık teşkilatlarında çalışanların banka promosyonlarının günün ekonomik koşulları dikkate alınarak revize edilmesi gerektiğini söyledi.

Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinin, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün (6) sıra Nolu Genel Tebliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde bankalar vasıtasıyla ödendiğine dikkat çeken Taşkın, bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar arasında aylık ve ücret ödeme protokolleri yapıldığını söyledi. Bu protokoller uyarınca verilecek bankacılık hizmetlerinin yanı sıra “promosyon” adı altında ayni ve/veya nakdi ek mali imkânlar da sağlanabildiğini belirten Taşkın, 2020 ve 2021 yıllarında yapılan promosyon protokollerinin çalışanların kayıplarıyla sonuçlandığını ve ek protokolle bu zararın karşılanmasının şart olduğuna vurgu yaptı.

Taşkın açıklamasına şu sözlerle devam etti: “Kamu kurum ve kuruluşlarında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla 20 Temmuz 2007 tarih ve 26588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genelge’ye göre aylık ve ücret ödeme protokolleri iki yıldan az 5 yıldan çok olmamak üzere düzenlenmektedir. Kurumlar, protokolleri genel olarak 5 yıl üzerinden yapmaktadır. İl Sağlık Müdürlükleri ve bağlı teşkilatların çalışan sayısına göre düzenlenen protokol, incelemelerimizde görülmüştür ki bankalar lehine maddeler içermekte, çalışanların gelecek yıllarda kayıplarının telafi edilmesine yönelik maddeler ise ne yazık ki yer almamaktadır.

Banka promosyon protokolleri, sağlık teşkilatlarında çalışanların bir miktar ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bu nedenle, promosyon düzenlemeleri yapılırken hem günün ekonomik koşullarının, hem de yaşam düzeyini sağlamakta destek olabilecek miktarda olmasına dikkat edilmelidir. Çalışanların moral ve motivasyonlarını artırarak çalışma ortamının daha huzurlu, çalışma barışının sağlandığı, verim ve çalışan memnuniyetinin sağlandığı, sunulan hizmetin kalitesini artırıcı hususların dikkate alınarak düzenlenmesi gerektiği aşikârdır. Ancak mevcut protokoller sözünü ettiğimiz bu nitelikleri sağlamaktan uzak olduğu gibi aksine çalışanların moral ve motivasyonunu düşürmektedir. Zira 2022 yılından önce yapılan protokollerin çalışanların aleyhine olduğu, ekonomik gelişmeleri öngöremeyen kişiler tarafından sözleşmeler hazırlandığı, sağlık çalışanlarının maddi kayıplarına neden olabilecek düzenlemeler içerdiği görülmektedir.

Sağlık teşkilatlarında çalışanlar banka promosyon protokollerinden memnun olmadığı gibi yöneticilere karşı da bir güvensizlik oluşmuş ve tartışmalara neden olmuştur. Kurumların protokolleri tek taraflı feshedemeyeceklerini düşünüyoruz. Bankalar kâr amaçlı faaliyette bulunan ticari kuruluşlardır. Bunun tek çözümü Sayın Cumhurbaşkanı’nın emir ve talimatlarıyla bu sorunun çözülmesidir. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanı’mızdan sağlık teşkilatlarında çalışanların maddi kayıplarının telafi edilmesi amacıyla yapılan protokollerin revize edilmesine yönelik talimat vermesini istiyoruz.”

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