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Promosyon kuyruğu

Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur) emeklilerinin hükümet tarafından maaşlarına yapılan zam oranının ardından bankalar tarafından promosyon ücretleri arttırıldı.

24 Ağustos 2022 Çarşamba 02:11
Promosyon kuyruğu

Artan promosyon ücretleri sonucunda vatandaşlar tarafından bankalar önünde uzun kuyruklar oluştu. 
Emeklileri kendi bankalarına getirmek isteyen bankalar, promosyon miktarlarında önemli değişikliklere giderek ödemeleri yüksek miktarlara çıkardı. Hal böyle olunca emekliler yüksek promosyon ödemesi almak için özel bankaların yolunu tuttu. Bankalar geçtiğimiz haftalarda 5 bin civarında olan emekli promosyon ücretlerini yaklaşık 7 bin 500 liraya çıkardı. Daha önce başka banka şubelerinden maaşlarını çeken emekliler, açıklanan promosyon miktarını duyunca, mevcut bankalardaki hesaplarını kapatarak daha yüksek promosyon veren banka şubelerine yöneldi. Banka şubeleri önünde uzun kuyruklar oluştu. Emekliler bankaya girebilmek için saatlerce sıcak altında banka önünde kendilerine sıranın gelmesini bekledi. 
EN FAZLA ETKİLENENLER OKUMA YAZMA BİLMEYENLER
65 yaş üstü okuma yazma bilmeyen emekliler ise bankalardaki yoğunluktan en fazla etkilenen kesim oldu. 65 yaş altındaki emekliler noterlere başvurup, yakınlarını vekil tayin edebilirken, promosyon kampanyalarından faydalanmak isteyen 65 yaş üstü okuma yazma bilmeyen emekliler ise noter tarafından sağlık raporu istendiği için hastanelere yönlendiriliyor. 65 yaşını tamamlamış her emekli, rapor alıp noterden vekalet verebilmek için hastanenin yolunu tutuyor.
MAAŞLAR NASIL TAŞINIR?
Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar ve ya yeni emekli olanlar, diledikleri bankaya başvuru yaparak maaşlarını taşıyabiliyorlar. Maaşlarını taşımak isteyen emeklilerin bankaya bildirimde bulunulması gerekiyor. Bu bildirim bankaların şubelerinden veya e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor.
'SÜRE DOLMADAN PROMOSYON BOZULABİLİR’
Emekliler şu anda maaş aldıkları bankalara gidip eskiden sözleşme yaptıkları promosyon süresi dolmadan o sözleşmeyi bozabilir ve yeni değerler üzerinden kendisine promosyon bedeli ödenmesini isteyebilirler. »Rabia Şahin
 

Anahtar Kelimeler:
Promosyon Kuyruğu
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