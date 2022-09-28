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Projeyi yerinde inceledi

Şehirde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Celal Köse, vatandaşlarla da bir araya gelerek sorunlarını dinledi. 

28 Eylül 2022 Çarşamba 02:11
Projeyi yerinde inceledi

Çapanoğlu Büyük Cami Çevre Düzenleme projesi ve Yeni Hal, İş ve Yaşam Merkezi 2. Etap yapım projesi kapsamında devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Köse, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Çalışmaları inceleyen Köse, daha sonra vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve isteklerini dinledi. Köse, “Şehrimiz için hazırlayıp çalışmalarına başladığımız projelerimizi yerinde inceliyor, hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Hemşehrilerimiz için en iyisini yapmaya, onlar için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi. 
»Haber Merkezi 

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Projeyi Yerinde Inceledi
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