Projeyi yerinde inceledi

Çapanoğlu Büyük Cami Çevre Düzenleme projesi ve Yeni Hal, İş ve Yaşam Merkezi 2. Etap yapım projesi kapsamında devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Köse, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalışmaları inceleyen Köse, daha sonra vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve isteklerini dinledi. Köse, “Şehrimiz için hazırlayıp çalışmalarına başladığımız projelerimizi yerinde inceliyor, hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Hemşehrilerimiz için en iyisini yapmaya, onlar için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

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