Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13
açık
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
2.543,10
ALTIN
1.029,96
DOLAR
17,11
STERLİN
21,17
EURO
18,02

Projeye belediyeden ödül

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, Belediye tarafından başlatılan ‘Atık Pillerin Doğaya Etkisi’ konulu bilim projesi ödüllendirildi. Akdağmadeni Belediyesi’nin ilçede başlattığı ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında yürüttükleri çalışmalar güzel sonuçlar vermeye devam ediyor.

12 Haziran 2022 Pazar 00:22
Projeye belediyeden ödül

Çalışmaların önemli bir ayağı olan bilgilendirme eğitimlerini ilçe merkezinde bulunan okullar da tamamlanırken, proje kapsamında ziyaretlerine devam eden Belediye Başkanı Nezih Yalçın, sıfır atık projesine destek vererek atık biriktiren okullar arasında olan 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulunu ziyaret etti. Öğretmenler ve öğrencilere teşekkür eden Yalçın, kısa süre önce okul tarafından hazırlanan ve 45 öğrencinin bir birinden değerli projelerinin yer aldığı bilim fuarında sıfır atık konusuna dikkat çekerek ‘Atık Pillerin Doğadaki Etkisi’ isimli projesiyle büyük beğeni toplayan Proje Danışmanı Öğretmen Kübra Özkaya, öğrenciler Büşra Kadim ve Cemre Zişan Gür’e çeşitli hediyeler verdi. Öğrencilerin Sıfır Atık konusuna göstermiş olduğu ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Yalçın, ‘’Doğamız için, çevremiz için, Akdağmadeni’miz ve ülkemiz için gayret sarf eden bilinçli evlatlarımızı görmek bizleri çok mutlu ediyor. Okullarımızda çevre mühendisimiz tarafından verdiğimiz eğitimlerin geri dönüşünü alarak geleceğimize sahip çıkıp büyük işler başaran, öğrencilerimizin çabalarını görmek doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum’’ dedi. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 11.06.2022 14:37
Anahtar Kelimeler:
PazarHaziran12HaberIlerigazetesiYozgatCemre Zişan GürBüşra KadimKübra ÖzkayaNezih YalçınSıfır Atık ProjesiAkdağmadeni BelediyesiAtık Pillerin Doğaya EtkisiBelediyeAkdağmadeniProjeye Belediyeden ödül
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazılar başlıyor
Kazılar başlıyor
Başarılı doktora teşekkür
Başarılı doktora teşekkür
Nakliye çetesine darbe
Nakliye çetesine darbe
Cemaatle sohbet
Cemaatle sohbet
Acil durumda tek numara
Acil durumda tek numara
Çalışmaları inceledi
Çalışmaları inceledi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim