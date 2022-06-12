Projeye belediyeden ödül

Çalışmaların önemli bir ayağı olan bilgilendirme eğitimlerini ilçe merkezinde bulunan okullar da tamamlanırken, proje kapsamında ziyaretlerine devam eden Belediye Başkanı Nezih Yalçın, sıfır atık projesine destek vererek atık biriktiren okullar arasında olan 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulunu ziyaret etti. Öğretmenler ve öğrencilere teşekkür eden Yalçın, kısa süre önce okul tarafından hazırlanan ve 45 öğrencinin bir birinden değerli projelerinin yer aldığı bilim fuarında sıfır atık konusuna dikkat çekerek ‘Atık Pillerin Doğadaki Etkisi’ isimli projesiyle büyük beğeni toplayan Proje Danışmanı Öğretmen Kübra Özkaya, öğrenciler Büşra Kadim ve Cemre Zişan Gür’e çeşitli hediyeler verdi. Öğrencilerin Sıfır Atık konusuna göstermiş olduğu ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Yalçın, ‘’Doğamız için, çevremiz için, Akdağmadeni’miz ve ülkemiz için gayret sarf eden bilinçli evlatlarımızı görmek bizleri çok mutlu ediyor. Okullarımızda çevre mühendisimiz tarafından verdiğimiz eğitimlerin geri dönüşünü alarak geleceğimize sahip çıkıp büyük işler başaran, öğrencilerimizin çabalarını görmek doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum’’ dedi. »Haber Merkezi