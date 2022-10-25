Projenin Yozgat programı



Üniversite Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, fakülte dekanları ve öğrenciler katıldı.

4. Kültürün ve Sanatın Kardeşliği: Müze-Şiir-Müzik’ projesinin Yozgat ayağında Üniversite Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘Müze ve Kültür’ konulu panelin moderatörlüğünü Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız yaptı.

Panelde Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Aslan, İLESAM Yönetim Kurulu Üyesi Yazar Sinan Yağmur ve Üniversite Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Dr. Ebubekir Güngör konuşmacı olarak katıldı.

“EN DEĞERLİ MENFUR

KÜLTÜR”

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, milletleri millet yapan en değerli menfurum kültür olduğunu söyledi.

Kültürün temellerinin de asırlar boyu aktarılan yaşatılan ve yaşanan bir süreç olarak karşımız çıktığını belirten Karadağ konuşmasında: “Bu özelde Yozgat’ta böyle bir toplantının yapılmasının ayrı bir değer ve önemi var. Kültürel değerlerin ve kültür birikimlerimizin aktarılmasının adı müzeler ve müzeler bünyesindeki varlıklarımız oluyor: Kültür Bakanlığımızın farkındalık temelinde bu gibi etkinlikleri yapması anlamalı ve değerli diye düşünüyorum. Birçok ilde kültüre yönelik farkındalık oluşturacak programlar yapıldı. Sonuncusu Yozgat’ta üniversitemizde yapılıyor. Yozgat Bozok Üniversitesi kültürün ve sanatın her alanında önemle duran ve bu alanda farkındalık oluşturan bir kurum. Yükseköğretimin eğitim öğretim süreçleri temelinde baktığımızda sosyal alana hitap eden, sanat tarihi, arkeoloji ve tarih gibi bölümlerinin olması da bunun bir göstergesi. Eğitim öğretim süreçleri temelinde geleceğin arkeolog ve sanatçılarının yetiştirilmesi ve kültür mirasımızın tarihçilerimizle, bu alanın hocaları ile geleceğe aktarılması anlamlı ve önemli diye düşünüyorum. Toplantının amaca matuf niyete yönelik güzel sonuçlanmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Panelde konuşmacılar, Milli Kültür Şurasında alınan karar gereği müzelerin ön plana çıkartılması, Kültürün ve Sanatın Kardeşliğini şiir ve müzik ile gösterilmesi ve kültürel mirasımızın gelecek nesillere aktarılması konularında bilgiler verdi. »Haber Merkezi