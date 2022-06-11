Projeleri yakından incelediler

Öğrencilerin geri dönüşüm malzemelerini kullanarak kendi imkânları ile yaptığı deneylerin sunulduğu sergiye Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, Belediye Başkanı Gökhan Coşar, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. 50’ye yakın projenin sergilendiği sergide tüm projeleri yakından inceleyen Kaymakam Aydın, öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı. Aydın, emeği geçen öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Haber Merkezi