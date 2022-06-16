Projeler sergilendi

Öğretmenlerin rehberliğinde öğrenciler tarafından hazırlanan projeler Bilim Fuarı Sergisi açıldı. Açılışa Kaymakam Fatih Topuz, Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, İlçe Jandarma Karakolu Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, kurum müdürleri, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sergide öğrenciler hazırlamış oldukları projeleri tanıtmak amaçla sunum gerçekleştirdi. İlçede Bilim Fuarı sergilerini tamamladıklarını belirten Kaymakam Topuz, “Bu sergimizle birlikte TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Sergilerimizi tamamlamış olduk. Emeği geçen tüm okul yöneticilerimize, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz” dedi.

Haber Merkezi