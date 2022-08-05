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Projeler konuşuldu

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar ve AK Parti İlçe Başkanı Osman Düğenci, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı ziyaret etti.

05 Ağustos 2022 Cuma 02:11
Projeler konuşuldu

Başkan Coşar, yapmış olduğu yapacağı projeler hakkında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a bilgi verdi. Coşar, “İlçemizin daha güzel yarınları için yaptığımız çalışmalarımız ve yeni yapmayı planladığımız projelerle ilgili bilgi paylaşımında bulunduk. 
Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ Beyefendi’ye yakın ilgisi ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
 »Haber Merkezi

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PROJELER KONUSULDU
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