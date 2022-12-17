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Projede sona gelindi

Çekerek ilçesine bağlı Özükavak beldesinde inşa edilen ve yaklaşık 5 milyon lira bütçeli paket atık su arıtma tesisinde sona yaklaşıldı.

17 Aralık 2022 Cumartesi 02:02
Projede sona gelindi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca temiz ve sağlıklı bir çevre için Özükavak beldesinde başlatılan paket atık su arıtma tesisinde çalışmalar devam ediyor. 
Proje doğrultusunda arıtım yapılmadan yüzeysel sulara karışan ve çevreye rahatsızlık vererek halk sağlığını tehdit eden kanalizasyon atıkları, paket atık su arıtma tesisi ile birlikte doğaya geri kazanımı sağlanacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın destekleriyle beldelerinde başlattıkları 200 metreküplük paket atık su arıtma tesisinde sona gelindiğini söyleyen Özükavak Beldesi Belediye Başkanı Oğuz Ünal, “Bu proje hem Çekerek Barajımızın kirlenmemesi açısından hem de kasabamızdaki canlılara zarar vermemesi adına büyük bir ihtiyaçtı. Şu anda yaklaşık 5 milyon liraya mal oldu. Devletimizin gücü ile tesisimizi kasabamıza kazandırmış olduk. Yakında faaliyete geçecek bu tesiste 2 kişi istihdam edilecek. Kasabamızın tüm gider sistemlerini buraya bağladık. Buradan da deşarjla tertemiz sudan hem barajımız faydalanacak hem de tarımsal sulamada da kullanacağız. Tesisimiz 7 ay içerisinde bize teslim edilecek ve çalışmalarımız da sürüyor. Şu an da çevre düzenlemesi ve aydınlatma çalışmalarını yapıyoruz. Yakında tesisimizde su bağlantısını da gerçekleştireceğiz.” dedi.
Tesisin tamamlanmasıyla geri dönüşüm olarak hem beldeye hem de çiftçiye fayda sağlayacağını da bildiren Başkan Ünal, “Geri dönüşüm olarakta buradaki çöktürme sistemi ile elde edilen malzemeyi tekrardan tarımsal alanda gübre olarak kullanacağız. Burada hem suyun geri dönüşümünü sağlayacağız ve tarımda geri kullanacağız hem de fosseptiğini biriktirme yöntemiyle tarım alanlarında gübre olarak kullanacağız” şeklinde konuştu. »İHA

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