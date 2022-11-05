Proje toplantısı yapıldı

İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi tarafından E Twining, Tubitak ve Teknofest bilgilendirme toplantısı Saraykent ilçesinde yapıldı.

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, Şube Müdürleri Latif Çetingöz, Rıza Uslu, okul müdürleri ile proje ekibinde yer alan öğretmenler katılım sağladı.

AR-GE birim sorumluları tarafından projeler hakkında bilgi verildi ve sorular cevaplandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan toplantı sonrası bütün katılımcılara teşekkür etti. »Haber Merkezi