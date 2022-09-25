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Proje tamamlandı

Akdağmadeni ilçesine bağlı Umutlu Beldesinde, belediye tarafından yapımı süren Dere Islahı Projesi tamamlandı. 

25 Eylül 2022 Pazar 02:11
Proje tamamlandı

Beldenin görünüm açısından kötü duran ve çevre kirliliğine neden olan derenin ıslah projesi tamamlandı. Projenin tamamlanması ile götü görüntünün ortadan kalktığını belirten Belediye Başkanı İlhan Koçak, “Kasabamızda yapımı süren Dere Islahı Projemizi tamamlamış bulunmaktayız.
Kasabamızda bu projenin hayata geçirilmesi taleplerimizi kırmayan hemşehrimiz Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ başta olmak üzere Yozgat Milletvekilimiz Yusuf Başer ve Devlet Su İşleri Kayseri Bölge Müdürümüz Okan Bal’a katkılarından dolayı şahsım ve kasabam adına teşekkür ediyorum. Kasabamıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.
»Haber Merkezi

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Proje Tamamlandı
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