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Proje tamamlandı

Sorgun ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce yürütülen 'Aile Okulu Projesi' tamamlandı.

27 Ağustos 2022 Cumartesi 02:11
Proje tamamlandı

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in talimatıyla yapılan proje ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, “Aile Okulu Projesi ilçemizde tamamlandı. Çocukların eğitiminin en önemli yapı taşlarından biri olan ailelerin ve devamında toplumun sağlığının korunmasına katkı sağlamak; aile içi ilişkiler, ev yönetimi ve çocukların davranış yönetimlerine rehberlik edilmesi gibi amaçlarla Bakanımız Sayın Mahmut Özer'in talimatlarıyla Milli Eğitim Bakanlığımız Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce yürütülen 'Aile Okulu Projesi' ilçemizde tamamlandı. Sorgun Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Aile Okulu Eğitici Eğitimcisi Mustafa Bölükbaşı rehberliğinde 37 öğretmenimizin katılımı ile ‘Eğitici Eğitimi’ uygulaması eğitimleri sona erdi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Proje Tamamlandı
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