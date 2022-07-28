Proje tamamlandı

Sorgun'da faaliyete geçecek olan Yozgat Bozok Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin temelini de en kısa sürede atacağını belirten Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Bozok Üniversitesi Veteriner Fakültesinin kurulması ve inşaatının en kısa sürede tamamlanması talimatlarını veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum.

Yozgat'ımıza ve Sorgun'umuza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

