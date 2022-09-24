Proje onaylandı

Erasmus+ Spor Destekleri ile Avrupa’da sporun sistematik olarak geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlandığını belirten SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Bu çerçevede, doping, şike, şiddet, ayrımcılık ve ırkçılıkla uluslararası boyutta mücadele edilmesi, sporda iyi yönetişimin teşvik edilmesi, sporculara sporun yanı sıra diğer alanlarda da kariyer olanakları sunulması ve halkın sağlıklı yaşamı destekleyen spor etkinliklerine katılımının artırılması hedeflenmektedir” dedi.

20 PROJE KABUL EDİLDİ

Bu yıl Erasmus+ Spor programı kapsamında AB ve aday ülkelerinden toplamda 534 proje başvurusu yapıldığının altını çizen Başkan Uğuz, “Avrupa Komisyonu tarafından değerlendirilen spor projeleri arasından sadece 173 projeye destek verildi. Türkiye’den ise sadece 20 proje kabul edildi. Projemiz Türkiye’de kabul edilen 20 proje arasına girerek büyük başarı elde etmiştir. Spor yapmak insanlar için önemli bir ihtiyaçtır. Özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 salgınında spor yapmak daha çok ihtiyaç haline gelmiştir. Bu ihtiyacın karşılanması için yapılacak düzenli ve dengeli egzersizler ile; bağışıklık sistemini kuvvetlendirip hastalıklara yakalanma riskini azaltabilir ve hastalıkların çabuk atlatılmasını sağlayabiliriz” şeklinde konuştu.

PROJENİN AMACI

Projenin amacından bahseden Uğuz, “Doğa sporları çevre bilincinin ve farkındalığının oluşturulmasını sağlamak, doğa sporu yapılan alanların tahribatına dikkat çekmek, çözüm önerileri sunmak ve çevre konusunda gençlerin duyarlılığını artırmaktır. Projemizin toplam süresi 12 aydır. Türkiye, Yunanistan, Polonya ve Romanya ülkelerinin ortaklığında doğa sporları bisiklet, doğa yürüyüşü ve oryantiring branşlarında gençlere eğitimler çeşitli çevre etkinlikleri ve çalıştaylar düzenlenecektir. Proje kapsamında Türkiye, Yunanistan, Polonya ve Romanya’da 5 ulusötesi toplantısı yapılacaktır. Aynı zamanda kurumlarla işbirliği yapmak, iyi uygulamaları yerinde görmek, yeni dostluklar kurmak, sporun birleştirici gücü ile ön yargıları kırmak, İslamofobi ve yabancı düşmanlığını önlemek, ülkelerin kültürel mirasını, örf, adet ve kültürlerini tanımakta projemizin amaçları arasındadır. Projemizin Yozgat’ımıza ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı. »Rabia Şahin

