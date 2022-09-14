Proje okuluna ziyaret

Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş’a Şube Müdürü Ahmet Karakaş eşlik etti.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ilk gününde ilçede Proje Okulu unvanını alan Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileriyle buluşan Müdür Yoldaş, öğrencilerle sohbet ederek öğrencilerden ve öğretmenlerden beklentilerini dile getirdi. Başarı dolu bir yıl geçirmeleri temennisinde bulunan Yoldaş daha sonra okul idarecileri ve öğretmenler ile bir araya gelerek sohbet etti. Gayretlerinden dolayı idareci ve öğretmenlere teşekkür eden Yoldaş, öğrencilere başarılar diledi. »Haber Merkezi