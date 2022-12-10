Proje meyvelerini veriyor

Proje kapsamında okulların yakın ve uzak hedefler belirlenerek, zümre öğretmenler arasında etkin işbirliği imkanı sunan proje verimli bir şekilde devam ediyor.

Her hafta düzenli olarak ilçede eğitim veren bir okulla gerçekleştirilen toplantı bu hafta Gümüşsu Ortaokulunda yapıldı.

Toplantı ile ilgili açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Her hafta bir okulumuzun çalışmalarını değerlendirmeye, hedefler belirlemeye ve belirlenen hedeflere koşmaya devam ediyoruz. Bu hafta Gümüşsu Ortaokulu öğretmenlerini kurumumuzda misafir ettik. Deneme sınavlarının, kursların, koçluk sisteminin ve rehberlik faaliyetlerinin yoğun olarak konuşulduğu toplantımız, sahada karşılık buluyor ve sonuçlarını alıyoruz. Projemize aktif katılım gösteren okul idarelerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi