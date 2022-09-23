Proje kapsamında ziyaret

İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, Şehit Armağan Alper İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ederek eğitim öğretim faaliyetleri hakkında incelemelerde bulundu. Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Yazıcı, sohbet etti. Öğrenciler ile bir araya geldikten sonra öğretmenler ile bir araya gelen Yazıcı, Aile Okul Projesi, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, mentör öğretmenlik, değerlerimiz özümüzdür projesi, kitap okuma alışkanlığı kazandırma, tarih ve kültür bilinci ve öğrencilerin hedef belirlemeleri konularına değinerek fikir alışverişinde bulundu.

1000 Okul Projesi kapsamında yapılan geri dönüşüm kütüphanesini ziyaret eden Yazıcı, okul yöneticilerine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti. »Haber Merkezi

