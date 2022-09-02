Proje kabul edildi

Projede ortaokul öğrencilerinin ve öğretmenlerinin deprem okuryazarlığı düzeylerinin ve deprem okuryazarlığını etkileyen değişkenlerin belirlenmesi ve ihtiyaç duyulan alanlarda deprem okuryazarlığının geliştirilmesi amacıyla disiplinler arası etkinliklerini tasarlanması amaçlanıyor. Proje kapsamında Rize, Yozgat, Kahramanmaraş ve Trabzon illeri başta olmak üzere birçok ilde çalışmalar yürütülecek.

Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Dr. Gülşah Sezen Vekli, Trabzon Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Şeyihoğlu, Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Dr. Ayça Kartal, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Dr. Burak Aydın, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Dr. Kader Birinci Konur projede araştırmacı olarak yer aldı.

Bozok Üniversitesi Akademisyenin kabul edilen TÜBİTAK 1001 projesinde araştırmacı olarak yer almasından dolayı bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, “Farklı alanlarda yaptıkları çalışmalarla üniversitemize değer katan akademisyenlerimiz bizleri gururlandırmaktadır. Kazanılan her bir başarı, Üniversitemizin kararlılıkla yürüttüğü marka üniversite olma çıtasını bir adım daha yükseltmektedir. TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında yürütülen ve kabul gören bu çalışmada emeği geçen akademisyenimizi tebrik ediyor, kendilerine çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi. »Haber Merkezi

