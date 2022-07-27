Proje hayata geçiriliyor

Projenin toplam değerinin yaklaşık 7 milyon lira olduğunu dile getiren Belediye Başkanı İlhan Koçak, “Gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz bir projemizi daha hayata geçiriyoruz. Uzun zamandır hayal ettiğimiz bugün itibariyle başladığımız günümüz fiyatlarıyla yaklaşık 7 milyon lira değerindeki Devlet Su İşlerinin beldemizdeki ilk projesi olan ‘Dere Islahı Projemizi’ gerçekleştiriyoruz. Projemizin hayata geçmesinde büyük emeği olan hemşehrimiz, Yozgat’ımızın gururu, Sayın Bakanımız Bekir Bozdağ başta olmak üzere Yozgat Milletvekilimiz Sayın Yusuf Başer ve Devlet Su İşleri Kayseri Bölge Müdürümüz Okan Bal’a katkılarından dolayı şahsım ve kasabam adına teşekkür ederim. Kasabamıza hayırlı olsun” dedi. »Haber Merkezi