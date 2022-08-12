Proje Hamburg’da

Sorgun Gençlik Derneği ve Aubiko Derneği işbirliğinde Erasmus+ Gençlik Katılımı (KA154) programı kapsamında yürütülen "Karar Alma Süreçlerinde Gençlerin Katılımı" başlıklı projenin faaliyetleri 12-18 Kasım 2022 tarihinde Hamburg'da düzenlenecek.

Yapılan proje hakkında bilgi veren SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Gençlerin katılımının artırılması sağlıklı ve demokratik bir toplum yapısı için elzemdir. Gençlerin katılımının artırılması ve toplumda yer edinmelerinin ve karar alma süreçlerinde var olmalarının sağlanması sivil katılımın desteklenmesi bağlamında temel ihtiyaçlardan birisi olarak öne çıkmaktadır. Daha demokratik, katılımcı ve müreffeh toplumlar oluşturmak istiyorsak gençlerin yerel ve bölgesel düzeyde alınan kararlara ve eylemlere katılmaları çok büyük önem taşımaktadır. 15-24 yaş arası gençler yerel, ulusal ve uluslararası politikalardaki etkileri çok sınırlı bir seviyede kalmaktadır. Özellikle son yıllarda çevresel faktörlerin etkisi ile gençlerin siyaset ve toplum gibi meselelere olan ilgi düzeyleri çok düşük bir noktadadır. Gençlerin siyasetin içerisinde yer almaları ve aktif olarak fikir belirtmeleri hem dahil oldukları değişim hareketlerinin daha uyumlu şekilde çözümlenmesine hem de ülkelerin siyasi hayatlarında yeni vizyonlar kazanılmasına olanak sağlayacaktır. Gençlerin hem sivil katılımlarının hem de siyasi katılımlarının artırılması için belirli aşamalar gerekmektedir. Bu aşamaların en başında gençlerle iletişim kurulması ve ilgilerinin çekilmesi gelmektedir. Bunun için öncelikle gerekli olan bilgilerin ve fırsatların gençlere sunulması gerekmektedir. Bu durumda, ihtiyaçları olan bilgi ve fırsatlara sahip olan gençlerle karşılıklı güven ilişkisinin kurulması ve paylaşımlarda bulunulması olanaklı hale gelecektir. Böylece gençlerin kendi aralarında teşkilatlanmaları, diğer gençlerle iletişime geçmeleri ve gençlik çalışmaları içine girmeleri ile bu aşama sonuca ulaşacaktır. Temel vatandaşlık sorumluluklarını yerine getirmeleri, karar alma süreçlerinde yer almaları, çeşitli örgütlerde görev almaları, siyasi süreçlere dahil olmaları ve benzeri birçok faaliyet gençlerin aktif katılımı içerisinde değerlendirilebilmektedir. Gençlerin kendileri, çevreleri, toplumun geneli ve diğer gençler için faydalı olabilmeleri için de toplumsal yaşama ve diğer faaliyetlere katılımları önem arz etmektedir. Gençlerin görüş, düşünce ve fikirlerinin ciddiye alınması ve karşılık bulması gençlerin daha özgüvenli, cesaretli ve katılımcı olmalarını sağlayacaktır” dedi.

“GENÇLERİN GEREKLİ KAYNAKLARA SAHİP OLMASINI SAĞLAYACAK”

Proje gençlerin sivil, ekonomik, sosyal, kültürel ve politik katılımını, gençliğin demokratik yaşama katılımını teşvik edecek, sosyal ve sivil katılımı destekleyecek ve tüm gençlerin toplumda yer almak için gerekli kaynaklara sahip olmasını sağlayacağını söyleyen Uğuz, “'Katılım' ana alanı altında Gençlerin hem sivil katılımlarının hem de siyasi katılımlarının artırılmasını amaçlıyoruz. Projemiz Almanya ve Türkiye arasında gençlik katılımcılığı ile ilgili olarak iyi uygulamaların paylaşımını yapmayı, gençlerle diyalog kurulmasını ve ulusal politikaların geliştirilmesini, gençlerin katılımlarını kolaylaştıracak mekanizmaların geliştirilmesini, siyaset, gençlik örgütleri ve sivil toplum örgütlerinde yetersiz temsil edilen gençlerin katılımının teşvik edilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Gençler, katılımları demokrasi için çok önemli olmasına rağmen, onları etkileyen karar alma süreçlerinde yeterince temsil edilmemektedir. Gençlerin kişisel, kültürel ve politik gelişimlerini desteklemek için topluluklarındaki fiziksel alanlara erişmeleri gerekir. Bu amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetler arasında, gençlerin katılımının güçlendirilmesi için farklı alanlarda ihtiyaç duyulan bilgi ve tartışmanın geliştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, proje çerçevesinde bir yıl boyunca, bir adet anket çalışması, konu hakkındaki uluslararası kaynaklar taranacak, Türkiye ve Almanya’da gençlerin katılımın önündeki sorunlar ele alınacak ve gençlerin katılımı hakkında yeni tartışmalar açmak için Türkiye ve Almanya’da olmak üzere iki adet faaliyet programı düzenlenecek ve bir politika belgesi hazırlanacak. Bu bağlama uygun olarak, gençlerin aktif vatandaşlığı ve karar alma mekanizmalarına katılımı, projemiz kapsamında, sivil, ekonomik, sosyal, kültürel ve politik boyutta ele alınacaktır” ifadelerini kullandı.

PROJE DETAYLARI

Projenin detaylarına değinen Uğuz, “Katılımcıların Almanya ve Türkiye'de düzenlenecek proje faaliyetlere katılması zorunludur. Proje kapsamında katılımcıların seyahat, konaklama, yemek ve vize masrafları proje bütçesinden karşılanacaktır. Projenin tüm oturumlarına katılması zorunludur. Projeye toplamda 20 katılımcı seçilecektir. Projeye 18-30 yaş aralığındaki gençler başvuru yapabilir. Projeye sadece Yozgat'tan başvurular kabul edilecektir. (Yozgat Bozok Üniversitende okuyan öğrenciler başvuru yapabilir). Projeyi başarıyla tamamlayan katılımcılara Youthpass Sertifikası verilecektir. Vizesi olmayan katılımcılara gerekli bilgi ve evrak konusunda yardımcı olunacaktır. Projede yer alacak katılımcılar üniversite izinlerinden kendileri sorumludur. Projeye seçilebilecek potansiyel katılımcılarla çevrim içi veya yüz yüze görüşme yapılacaktır. Görüşmesi olumlu olan katılımcılarla görev ve sorumluluklarını içeren bir sözleşme imzalanacaktır. Katılımcıların seçiminde, proje formundaki sorulara verilen cevapların kalitesi, projeye olan ilgisi ve motivasyonu, dil yeteneği ve gönüllü çalışmaları kriterleri göz önünde bulundurulacaktır. Son başvuru tarihi: 19 Ağustos Cuma günü saat 23.59’a kadardır” şeklinde konuştu. »Selma Şahin

