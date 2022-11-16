Proje hakkında bilgilendirdi

Belediye Başkanı Müjdat Karaca ziyaretinde hazırlamış oldukları proje hakkında KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanvekili Murat Karakoyunlu’yu bilgilendirdi.

Yapılan ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Başkan Karaca, “Hazırlamış olduğumuz proje kapsamında; Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanvekili Sayın Murat Karakoyunlu beyefendiyi ziyaret ettim. Projemiz ile ilgili bilgilendirmelerimizi yaptık. Sayın Murat Karakoyunlu beyefendinin projemize olumlu yaklaşmış olması ve misafirperverliğinden dolayı ilçem ve şahsım adına teşekkür ederim.” dedi. »Haber Merkezi

