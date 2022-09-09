Proje eğitimi verildi

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nın Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü bünyesinde Hizmet İçi Eğitim Şubesi’nce “Lefkoşa Bölgesi Öğretmen Eğitimleri” programı kapsamında yürütülen “Öğretmenler İçin Proje Danışmanlığı Eğitimi” yapıldı.

Bütün aşamalarında görev alarak eğitim yöneticiliğini de üstlenen Prof. Dr. Mustafa Böyükata ile birlikte Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Bilim Danışmanı Prof. Dr. Uğur Çevik, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Murat Fahrioğlu, Doç. Dr. Yeliz Yeşilada Yılmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Bertuğ Akıntuğ etkinlikte eğitmen olarak görev aldı.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Sabah’ın hazırlık süreçlerini ve ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Akademisyenlerinden Tayfun Can Onuk’un etkinlik süreçlerini koordine ettiği program Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Lefkoşa Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

Tanışma, Eğitime Giriş Etkinliği ve Temel Kavramlar; Projesinin Bileşenleri: Özgün Değer, Yöntem, Yönetim, Yaygın Etki; Proje Tasarımında Ön Hazırlık, Literatür Taraması ve Analizi; Proje Teklifinin Kalitesi; Proje Yönetimi ve Planlama; Sonuçların Değerlendirilmesi, Yaygınlaştırma ve Etik konulu sunumların yer aldığı eğitimde öğleden sonraki oturumlarda “Prototip Proje Tasarımı Uygulaması” yaptırıldı ve “Proje Ekibinin Önemi” konulu bir de Grup Dinamiği gerçekleştirildi.

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