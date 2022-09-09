Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 10
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.437,41
ALTIN
1.003,17
DOLAR
18,25
STERLİN
21,05
EURO
18,27

Proje eğitimi verildi

Yozgat Bozok Üniversitesi (YOBÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın öncülüğünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) öğretmenlerine yönelik eğitim gerçekleştirildi. Doğrudan ve dolaylı sonuçlarının da görüldüğü hem YOBÜ’nün hem de Yozgat’ın tanıtımına da olumlu katkısının olduğu bilinen eğitimlerin bir benzeri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapıldı. 

09 Eylül 2022 Cuma 02:11
Proje eğitimi verildi

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nın Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü bünyesinde Hizmet İçi Eğitim Şubesi’nce “Lefkoşa Bölgesi Öğretmen Eğitimleri” programı kapsamında yürütülen “Öğretmenler İçin Proje Danışmanlığı Eğitimi” yapıldı.  
Bütün aşamalarında görev alarak eğitim yöneticiliğini de üstlenen Prof. Dr. Mustafa Böyükata ile birlikte Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Bilim Danışmanı Prof. Dr. Uğur Çevik, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Murat Fahrioğlu, Doç. Dr. Yeliz Yeşilada Yılmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Bertuğ Akıntuğ etkinlikte eğitmen olarak görev aldı. 
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Sabah’ın hazırlık süreçlerini ve ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Akademisyenlerinden Tayfun Can Onuk’un etkinlik süreçlerini koordine ettiği program Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Lefkoşa Kampüsü’nde gerçekleştirildi. 
Tanışma, Eğitime Giriş Etkinliği ve Temel Kavramlar; Projesinin Bileşenleri: Özgün Değer, Yöntem, Yönetim, Yaygın Etki; Proje Tasarımında Ön Hazırlık, Literatür Taraması ve Analizi; Proje Teklifinin Kalitesi; Proje Yönetimi ve Planlama; Sonuçların Değerlendirilmesi, Yaygınlaştırma ve Etik konulu sunumların yer aldığı eğitimde öğleden sonraki oturumlarda “Prototip Proje Tasarımı Uygulaması” yaptırıldı ve “Proje Ekibinin Önemi” konulu bir de Grup Dinamiği gerçekleştirildi.
»Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Proje Eğitimi Verildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalışmalar değerlendirildi
Çalışmalar değerlendirildi
Yılmaz’a ziyaret
Yılmaz’a ziyaret
incelemeler yapıldı
incelemeler yapıldı
Jandarmadan farkındalık
Jandarmadan farkındalık
Kazı çalışmaları başlayacak
Kazı çalışmaları başlayacak
Yeni başkan Katipoğlu
Yeni başkan Katipoğlu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim