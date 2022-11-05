Proje devam ediyor

Proje kapsamında, Değerler Kulübüne seçilen gönüllü öğrenciler ile yıl boyu çeşitli eğitim ve saha çalışması yapılarak gençlerin manevi dünyalarına etkin bir dokunuş yapılması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda Yozgat Fatma Temel Turhan Orta Okulu 5.ve 6. sınıf öğrencileri İl Müftülüğü Gençlik Merkezinde rehber öğretmenleri ve Din Görevlileri eşliğinde bir araya geldi.

İl Müftüsü Ali Gülden ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’nın katıldığı programda Kızılay Yozgat Şubesi yetkilileri tarafından öğrencilere Kızılay hakkında bilgiler verilerek Kızılay’ın yaptığı faaliyetler anlatıldı.

Öğrenciler, Müftülük Diyanet Gençlik Merkezi’nde kitap okuma etkinliği yaparken öğrencilere çeşitli ikramlar yapıldı. »Haber Merkezi

