Proje başladı

Akdağmadeni Belediyesi ilçede başlattığı değişim ve dönüşüm çalışmalarına Orman Yolu Caddesiyle devam ediyor.

Çalışmaların ilk etabı olan alt yapı yenileme çalışmaları yaklaşık 15 gün sürecek olup, bu sürede sağlık açısından oldukça zararlı olan kanserojen asbest içme suyu hatları değiştirilecek, yağmur suyu drenaj hatları yapılacak, ihtiyaç hissedilen bölgelerde kanalizasyon hattı yapımı tamamlanacak.

Yapılan çalışmalar ile hem sık sık arızalanan eski hatlar yenilenmesi hem asbestin yan etkisinden kurtulmak, hem de yer altı kayıpların önüne geçilmesi planlanmakta.

Çalışmaları yerinde inceleyerek bir açıklama yapan Belediye Başkanı Nezih Yalçın çalışmalar sürecinde yaşanacak su kesintileri için vatandaşlardan anlayış beklediklerini belirtti.

Çalışmalar tamamlandığında arızalar nedeniyle yaşanan su kesintilerinin önüne geçerek İbrahimağa Mahallesi ve Seyrantepe Mahallesi, Ahishavi Mahallesi, Güneyli Mahallesi ve Emek Mahallesine su sağlayan hattın sağlıklı, sağlam bir yapıya kavuşacağını ifade eden Başkan Yalçın, “Alt yapı çalışmalarını 15 günlük bir sürede tamamlamayı planlamaktayız. Bu süre zarfında Yeni Mahalle, İbrahimağa Mahallesi, Ahisavi Mahallesi, Güneyli Mahallesi ve Emek Mahallesinin bir kısmında planlı su kesintileri yapılacaktır. Çalışmalar tamamlanana kadar kıymetli vatandaşlarımızın anlayışına sığınıyoruz. İnşallah hat tamamlandıktan sonra çok daha sağlıklı bir içme suyuna kavuşmuş olacağız. Alt yapısını bu yıl içerisinde tamamlayacağımız Orman Yolu Caddemizi bahar aylarında başlatacağımız üst yapı çalışmalarıyla Akdağmadeni’mize yakışır hale getireceğiz.” dedi.

»Haber Merkezi