Proje başladı

Çocukların eğitimde en önemli yapı taşlarından biri olan ailelerin ve devamında toplumun sağlığının korunmasına katkı sağlamak; aile içi ilişkiler, ev yönetimi ve çocukların davranış yönetimlerine rehberlik edilmesi gibi amaçlarla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ‘Aile Okulu Projesi’ başlatıldı.

Proje kapsamında Yozgat’ta 7 öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim almış, öğretmenlere ve velilere eğitimler verdi. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı Halk Eğitim Merkezinde velilere yönelik verilen kursu ziyaret ederek, süreçler ve eğitim içeriği hakkında bilgi aldı.

Toplumu oluşturan en önemli yapı taşının ve eğitimin başlangıç yerinin aile olduğunu vurgulayan Yazıcı, başlatılan projenin çok değerli olduğunu dile getirerek,” Velilerimizin yoğun katılımı ve eğitimlerden duydukları memnuniyeti görmenin mutluluğunu yaşadım. Kurslara katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederim” dedi. Yozgat genelinde yapılacak olan eğitimlere velilerin katılımı için davet eden Yazıcı, eğitimlerin yıl boyunca devam edeceğini belirtti.

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