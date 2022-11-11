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Programlarla anıldı

Akdağmadeni ilçesinde, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete uğurlanmasının 84. Yıldönümünde düzenlenen törenle anıldı.

11 Kasım 2022 Cuma 02:11
Programlarla anıldı

Belediye meydanında bulunan Atatürk çelenklerin sunumu ile başlayan anma programı saat 09.05’te sirenler ve araç klaksonları eşliğinde iki dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. 
Belediye meydanından sonra anma programı Belediye Konferans Salonunda gerçekleşti.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından, Kazım Karabekir Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan anma programı yapıldı.
Programa Kaymakam Fatih Topuz, Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Cumhuriyet Savcısı Abdussamet Karaerkek, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve veliler katıldı.  »Haber Merkezi
 

Son Güncelleme: 11.11.2022 14:15
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