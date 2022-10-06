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Programlara devam

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimliği tarafında düzenlen ‘Refakatçilerimiz ile Gönül Sohbetleri Programı’ devam ediyor. 

06 Ekim 2022 Perşembe 02:11
Programlara devam

Yapılan program kapsamında hastanede tedavi görmekte olan hastaların yakınlarıyla bir araya gelen Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, bire bir sohbet ederek istek ve talepleri dinledi. 
‘Refakatçilerimiz ile Gönül Sohbetleri Programı’nın ilgi ve beğeniyle devam ettiğini belirten Dr. Kozan, hasta yakınlarını makamında ağırlayıp hastanenin sunmuş olduğu hizmetler ve hastaların durumu hakkında bilgi alarak sohbetler etti. Kozan, samimi bir havada geçen programda refakatçilerin öneri ve istekleri dinlenirken, notlar alınarak en kısa zamanda gerekli çalışmaların başlatılacağı ifade etti. 
Refakatçiler ise; Kozan’a istek, öneri ve memnuniyetlerini aktarırken, böylesi bir programın hayata geçirilmesinin kendilerini çok değerli hissettirdiğini, bir başhekimin kendilerine vakit ayırıp misafir etmesinden çok memnun kaldıklarını, ifade ederek teşekkür ettiler. »Haber Merkezi

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Programlara Devam
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