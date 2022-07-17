Programlar devam ediyor

Gerçekleşen programa Kaymakam Muhammed Fatih Günlü, Belediye Başkanı Müjdat Karaca, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Özdemir, MHP İlçe Başkanı Yüksel Çelebi, AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Adnan Kılıçaslan, MHP İl Genel Meclisi Üyesi Abdullah Yalçınkaya, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Milli Birlik yürüyüşü ile başlayan program ilçe meydanında Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Program kapsamında protokol üyeleri tarafından günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı. Günün anlam ve önemine ilişkin şiirlerin okunması ile devam eden programda video ve sinevizyon gösterimi yapıldı. »Muhammed Üstüntaş