Programa devam

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Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimliği tarafından başlatılan çay saati programı yoğun ilgiyle devam ediyor.

20 Eylül 2022 Salı 02:11
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Çalışanların daha kaliteli bir hizmet verebilmeleri ve daha rahat bir ortamda çalışmalarını sağlamak için bu hafta çay saati programına İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı Mehmet Küçükaslan, Kamu Özel İşbirliği Birimi, Vezne Birimi ve Bilgi İşlem Birimi personeli katıldı. Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan personelleri makamında ağırlayarak sohbet etti. Çay saati programına katılan personeller samimi bir ortamda Başhekim Kozan’a istek, önerilerini ve teşekkürlerini iletti. 
»Haber Merkezi

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