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Program tamamlandı

Yozgat İl Müftülüğü tarafından görme engellilere Kur’an eğitimi verecek olan erkek personele yönelik hizmet içi eğitim programı tamamlandı.

10 Eylül 2022 Cumartesi 02:11
Program tamamlandı

Diyanet İşleri Başkanlığınca yaygın din eğitimi çalışmaları kapsamında görme engellilere yönelik yürütülen Kur'an kursu hizmetlerinin etkinlik ve verimliliğini artırmak, alanda çalışan personelin görev heyecanını ve hizmet kalitesini yükseltmek, yapılan çalışmalarda birliktelik sağlamak amacıyla hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 29 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında Yozgat Şehit İbrahim Yılmaz Dini İhtisas Merkezi’nde gerçekleştirilen seminere, Kur’an kursu öğreticisi, İmam Hatip, müezzin kayyım kadrolarında çalışan 92 erkek din görevlisi katıldı. Seminerde; "Engelli Birey ve Ailelerine Yönelik Manevi Danışmanlık ve Rehberlik", "Engellilerle İletişim ve Farkındalık", "Engelli Psikolojisi ve Engelliye Yönelik Tutumlar", "Türkiye2de Braille Yazı Eğitiminin Dünü Bugünü Yarını", "Braille Araç ve Gereçlerin Tanıtımı", "Türkçe Braille Harfler", "Arapça Braille Harfler ve Elif-Ba Cüzünün Braille Okunması" başlıklarında eğitimler yapıldı.
Seminer sonunda yapılan programa katılan İl Müftüsü Ali Gülden; “Görme engelli kardeşlerimize bu eğitimler vesilesi ile dokunacağız. Onları Allah’ın kelamı ile buluşturacağız. Burada öğrendiğiniz bilgiler sizlere emanettir. Bu bilgilerle gittiğiniz illerdeki görme engelli kardeşlerimizin din hizmetine koşacak, Kur’an-ı Kerim öğrenmelerini temin edeceksiniz” dedi. “Bu alınan eğitimin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak’ tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullanan Gülden, kursiyerlerin katılım belgelerini takdim etti. »Haber Merkezi
 

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Program Tamamlandı
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