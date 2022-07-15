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Program hazır

Akdağmadeni ilçesinde “15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü”, çeşitli etkinliklere kutlanacak. 

15 Temmuz 2022 Cuma 02:11
Program hazır

Akdağmadeni Kaymakamlığı ve belediye tarafından 15 Temmuz Darbe teşebbüsünün, milletin demokrasisine sahip çıkması şuuru ile yine milletçe engellendiğinden hareket ederek, bu şuurun canlı tutulması amacıyla çeşitli etkinlikler yapılacak. 
Etkinlikler kapsamında, 15 Temmuz Cuma günü Cuma namazından önce ilçe merkez caminde şehitlerin ruhu için Kur’an-ı Kerim ve mevlit okunarak, dua edilecek. Ana programın gerçekleştirileceği 15 Temmuz günü saat 19.30’da 'Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü’ düzenlenecek. Belediye Kültür Merkezi önünden başlayan yürüyüş kortej eşliğinde Kaymakamlık Önü Belediye Meydanında sona erecek. Akabinde saat 20.15’te Kaymakamlık Önü Belediye Meydanında Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri başlayacak. Program Kuran-ı Kerim tilaveti, protokol konuşması, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün anlam ve önemini anlatan slayt ve videoların izlenmesi ile devam edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayın konuşmaları ile sürecek. Ayrıca 15 Temmuz’u 16 Temmuza bağlayan gece yarısı saat 00.13’te tüm camilerde sela okunacak. 
Akdağmadeni Belediyesi tarafından ise ''15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'' etkinlikleri kapsamında Belediye Meydanında düzenleyecek ''Şehitlerimizi Anma'' programında saat 21.00’da Ozan Ufuk sevenleriyle buluşacak.
»Haber Merkezi

Son Güncelleme: 14.07.2022 18:37
Anahtar Kelimeler:
Program Hazır
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