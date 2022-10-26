Program düzenlendi

Düzenlenen programa Aydıncık Kaymakamı Mustafa Turan’da katılım sağladı.

Kaymakam Turan, yemekte AB Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus + mesleki eğitim projesi kapsamında 27.10.2022- 9.11.2022 tarihleri arasında Çekya'nın başkenti Prag şehrinde botanik bahçesine kısa dönemli öğrenci staj hareketliliğine gidecek olan öğretmen ve öğrencileri ile buluştu. Turan, öğrencilere ülke açısından bu tür projelerin bir fırsat olduğunu bu yüzden yüklendikleri misyonun öneminden bahsetti. Konuşmasının sonuna doğru, kendilerini en iyi şekilde tanıtacaklarına olan güvenini bildirerek öğrencilere başarılarının devamını diledi. »Haber Merkezi

