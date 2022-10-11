Program düzenlendi

Kadışehri Belediye Konferans salonunda gerçekleştirilen programa konuşmacı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt katıldı.

Programa Kaymakam Yunus Polat, Belediye Başkanı İrfan Akın, daire amirleri, din görevlileri ile çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Programın sonunda konuşmacı Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt’a, Kaymakam Yunus Polat tarafından günün anısına hediye takdim edildi.

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