Program düzenlendi

Programa Kaymakam Recep Aydın, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Aydın, programda günün anlamına dair yaptığı konuşmasında, 15 Temmuz Darbe Girişiminde hayatını kaybeden şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere ise sağlıklı bir yaşam diledi.

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