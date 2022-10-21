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Potalar meslek lisesinden

Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında basketbol potaları Yozgat Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lise tarafından yapılıyor. 

21 Ekim 2022 Cuma 02:11
Potalar meslek lisesinden

Protokol kapsamında basketbol potası olmayan okullar için Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lise Metal Bölümü öğretmen ve öğrenicileri basketbol potası üretiyor.
Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lise tarafından üretilen 58 basketbol potası Yozgat genelinde  29 ilk ve ortaokula montajları yapılmak üzere gönderilmeye başlandı.
Bu projede emek veren herkese teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Ülkemiz üretimine birçok katkı sunan Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz bu sefer de Milli Eğitim Bakanlığımız ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında potası olmayan okullarımız için metal bölümü öğretmen ve öğrenicileriyle birlikte basketbol potası üretti. Okulumuz tarafından üretilen  58 basketbol potası İlimiz genelinde  29 ilk ve ortaokulumuza montajları yapılmak üzere gönderilmeye başlandı. Üretime devam edecek olan Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin yönetici, öğretmen ve öğrencileriyle emek veren herkese teşekkür ederiz. “dedi. 
»Haber Merkezi 

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Potalar Meslek Lisesinden
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