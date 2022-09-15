Polis esnafı bilgilendirdi

Emniyet ekipleri, ilçe merkezindeki esnafı ziyaret ederek, dolandırıcılık olayları başta olmak üzere, sosyal medya alışkanlıkları ve sosyal medyanın kötüye kullanımı, sahte paranın nasıl anlaşılacağı ile karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

Kadın Destek Uygulamasını (KADES) anlatan polis, vatandaşlara broşür de dağıttı.

Esnaftan Yakup Kayhan da verdikleri bilgiden dolayı polise teşekkür etti. »AA