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Polat’tan ziyaret

Boğazlıyan ilçesinde bulunan Vali Ziya Polat, burada bir dizi ziyaret gerçekleştirerek vatandaşlarla buluştu. 

25 Eylül 2022 Pazar 02:11
Polat’tan ziyaret

Ziyaretinde Vali Polat’a İl Jandarma Komutanı Halil Başer, Kaymakam Recep Aydın ve Belediye Başkanı Gökhan Coşar eşlik etti.
ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARINA ZİYARET
2007 yılında Çanakkale’de şehit olan Piyade Er Serkan Koçak, 1965 yılında Hatay’da şehit olan Jandarma Er Süleyman Yorulmaz ve İstanbul'da görev esnasında şehit olan Polis Memuru Zafer Mat'ın ailelerini ziyaret etti. Şehit Polis Memuru Zafer Mat'ın, Çakmak Köyü'nde ikamet eden anne ve babası ile de bir araya gelen Vali Polat, baş sağlığı diledi. Polat, daha sonra Kıbrıs Mahir Aktaş ve 1993 yılında Gazi olan Yavuz Demir’in ailesi ile görüştü. 
ÇALIŞMALARI İNCELEDİ
Polat, son olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın isminin verildiği altyapı çalışmalarını inceledi. Polat, çalışmaların devam ettiği alan hakkında Kaymakam Recep Aydın ve Belediye Başkanı Gökhan Coşar’dan bilgi aldı. 
»Rabia Şahin
 

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Polattan Ziyaret
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