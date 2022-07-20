Polat’tan ziyaret

Vali Ziya Polat, Adli ve İdari Yargı 2022 Yılı Yaz Kararnamesiyle Yozgat’a Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Recep Sevgili’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, görevinde başarılar diledi. »Haber Merkezi
20 Temmuz 2022 Çarşamba 02:11
Yozgat Valisi Ziya Polat, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili’yi ziyaret etti.
Vali Ziya Polat, Adli ve İdari Yargı 2022 Yılı Yaz Kararnamesiyle Yozgat’a Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Recep Sevgili’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, görevinde başarılar diledi. »Haber Merkezi