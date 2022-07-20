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Polat’tan ziyaret

Yozgat Valisi Ziya Polat, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili’yi ziyaret etti. 

20 Temmuz 2022 Çarşamba 02:11
Polat’tan ziyaret

Vali Ziya Polat, Adli ve İdari Yargı 2022 Yılı Yaz Kararnamesiyle Yozgat’a Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Recep Sevgili’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, görevinde başarılar diledi. »Haber Merkezi

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Polattan Ziyaret
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