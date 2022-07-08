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Polat’tan bayram mesajı

Yozgat Valisi Ziya Polat, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

08 Temmuz 2022 Cuma 02:11
Polat’tan bayram mesajı

Vali Ziya Polat mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bayramlar insanlar arasında kardeşliğin canlanmasına, birlik ve beraberliğin pekişmesine vesile olan günlerdir. Manevi duyguların zirveye çıktığı bu günlerde ihtiyaç sahibi kişileri, yetimi, öksüzü, yaşlıyı her zaman bağrına basmış bir toplumun fertleri olarak, yardımsever Yiğitler Şehri Yozgat Halkımızın da kimsesiz, yardıma muhtaç çocuklar ile ilgiye muhtaç yaşlılarımızdan maddi ve manevi desteklerini esirgemeyeceğine inanıyorum.
Bizim toplumumuzu ayakta tutan en önemli dinamiklerden birisi de hiç kuşkusuz milli ve manevi zenginliklerimiz, değerlerimiz, gelenek ve göreneklerimizdir. Bu sayede milletimiz, iyi günde kötü günde birlik olabilme, kenetlenebilme, tek yürek, tek yumruk gibi hareket edebilme kabiliyeti sayesinde binlerce yıldır ayakta kalmayı başarmıştır. İşte bu zenginliğimizden ve değerlerimizden taviz vermeden geçireceğimiz her anın, aslında geleceğe doğru attığımız en önemli ve en sağlam adımları oluşturacağının mutlaka bilincinde olmalıyız.
Bu bayramda nasıl ki annelerimizi, babalarımızı, eşimizi, dostumuzu hatırlayacak, onların yanında olacak isek, aynı şekilde eşsiz fedakârlıklarını daima hissettiğimiz aziz şehitlerimizin ailelerini, çocuklarını ve kahraman gazilerimizi hatırlayarak, onların yanında olmalıyız.
Ayrıca Kurban Bayramı ziyaretleri ve tatil amacıyla yollara çıkan tüm vatandaşlarımızdan başta emniyet kemeri kullanımı olmak üzere tüm trafik kurallarına titizlikte riayet etmelerini rica ediyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle; Kurban Bayramı’nın, dargınlık ve kırgınlıkların unutulmasına, toplumsal birlikteliğimizin pekişmesine, saygı ve hoşgörünün daha da gelişmesine vesile olmasını temenni ediyor, başta şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve onların aileleri olmak üzere yüce milletimizin ve İslam Aleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, bayram coşkusunun ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Polattan Bayram Mesajı
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