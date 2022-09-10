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Polat’a ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, İl Başkanı Tekin Irgatoğlu ve parti yönetimi, Vali Ziya Polat’ı makamında ziyaret etti.

10 Eylül 2022 Cumartesi 02:11
Polat’a ziyaret

Ziyarette Yozgat üzerine sohbet edilerek, yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Vali Polat ziyaretlerinden dolayı MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve Milletvekili Ethem Sedef ile beraberindekilere teşekkür etti.
»Haber Merkezi
 

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Polata Ziyaret
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