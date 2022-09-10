Polat’a ziyaret

Ziyarette Yozgat üzerine sohbet edilerek, yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Vali Polat ziyaretlerinden dolayı MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve Milletvekili Ethem Sedef ile beraberindekilere teşekkür etti.

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