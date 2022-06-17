Polat, YEDAM’ı inceledi

Bir süre önce İstanbulluoğlu Mahallesi Salimbey Caddesi üzerinde bulunan tarihi Karslıoğlu Konağı’nda hizmete giren YEDAM’da incelemelerde bulunan Vali Polat, Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk'ten yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bağımlılıkla ilgili sorunlar yaşayan kişilere psikolojik ve sosyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmaları, aile ve yakınlarının da bozulan yaşam düzenlerinin iyileştirilmesine destek veren YEDAM’ı ziyaretinde çalışanlar ile bir araya gelen Polat, emeklerinden dolayı hepsine teşekkür etti.

Haber Merkezi