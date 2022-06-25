Polat Şefaatli’de

Vali Polat ziyaretleri kapsamında Şefaatli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ve Paşaköy Tokmak Hasan Paşa Cami'ni ziyaret etti.

Polat, Şefaatli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni ziyaret ederek, burada üretilen el dokuması kilimleri inceleyip kooperatifin faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Kilim dokuma kursunda el emeği göz nuru ile yaptıkları dokuma kilimleri satarak ev ekonomisine katkı sağlayan bayanlara kolaylıklar dileyen Vali Polat, üretimi her alanda destekleyeceklerini söyledi.

Şefaatli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından açılan kursta bayanlar tarafından yapılan el emeği göz nuru kilimleri büyük beğeni topladı.

İNCELEMELERDE BULUNDU

1773 yılında inşa edilen ve 2005’te Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca tescil edilerek koruma altına alınan Paşaköy Tokmak Hasan Paşa Cami'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Polat tarihi camide incelemelerde bulunarak, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Polat, "Burası önemli bir cami. Çalışmalarımız tamamlanınca ilimizin tanıtımına önemli katkı sağlayacak. Camimizi Kasım ayı itibariyle ibadete açmayı planlıyoruz" dedi.

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